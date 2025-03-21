Появились кадры удара по зданию СБУ в Краматорске

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Краматорске, где, предположительно, проходило совещание командного состава оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Луганск» Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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