«Улыбнись»: лошадь испортила съемки хозяйки, но снимки вышли бесподобные

Эта лошадка знает толк в веселье.Когда Аманда Экштейн и ее муж Филлип Вернер из Индианы (США) решили устроить милую фотосессию для беременных, они и не подозревали, что запомнят этот день навсегда и мгновенно станут звездами социальных сетей.