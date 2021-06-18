Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шевцов
    Насчет Путина никто не сомневался.Володин рассказал...
  • Сергей Дмитриев
    "Кто людям помогает, тот тратит время зря, // хорошими делами прославиться нельзя." (старуха...Изергиль) Для внекласс...«Я хочу делать лю...
  • СанСаныч Демченко
    Как ковид разруши...

«Улыбнись»: лошадь испортила съемки хозяйки, но снимки вышли бесподобные

«Улыбнись»: лошадь испортила съемки хозяйки, но снимки вышли бесподобные

Эта лошадка знает толк в веселье.Когда Аманда Экштейн и ее муж Филлип Вернер из Индианы (США) решили устроить милую фотосессию для беременных, они и не подозревали, что запомнят этот день навсегда и мгновенно станут звездами социальных сетей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх