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Вашингтон намерен продать Норвегии высокоточные планирующие бомбы GBU-53/B

Вашингтон намерен продать Норвегии высокоточные планирующие бомбы GBU-53/B

Соединённые Штаты продолжают наращивать вооружения у границ России, где-то принимая новых членов в НАТО и размещая там военных и вооружение, а где-то продавая оружие странам альянса, находящимся в непосредственной близости с Россией.

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