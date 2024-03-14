LiveNews24.Ru
Арест «апостольского пророка» помог спасти 250 детей: найдены могилы младенцев

Полиция Зимбабве арестовала “апостольского пророка” и спасла 251 ребенка из его комплекса. Мужчина, называющий себя пророком, арестован вместе с семью помощниками «за преступную деятельность, включающую жестокое обращение с несовершеннолетними”.

