IT-специалист рассказал об уязвимостях домашнего Wi-Fi

МОСКВА, 17 марта, ФедералПресс. Руководитель офиса международного интегратора IT-решений «Первый Бит» Алексей Елин раскрыл секрет работы домашнего Wi-Fi-роутера и рассказал, когда лучше использовать кабельное соединение.
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