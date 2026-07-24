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Минфин США продлил лицензию на продажу зарубежного бизнеса «Лукойла»

Минфин США продлил лицензию на продажу зарубежного бизнеса «Лукойла»

Минфин США продлил лицензию на продажу зарубежного бизнеса «Лукойла» до 22 августа. Соответствующий документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского ведомства.

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