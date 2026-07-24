Минфин США продлил лицензию на продажу зарубежного бизнеса «Лукойла» до 22 августа. Соответствующий документ опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского ведомства.
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