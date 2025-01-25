Россиянок предупредили об одной неожиданной особенности моды на меховые изделия

Стилист Владислав Лисовец предостерег россиянок от шуб из натурального меха. Соответствующий комментарий публикует НСН.
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