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Россиянок предупредили об одной неожиданной особенности моды на меховые изделия

Россиянок предупредили об одной неожиданной особенности моды на меховые изделия

Стилист Владислав Лисовец предостерег россиянок от шуб из натурального меха. Соответствующий комментарий публикует НСН.

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