Тела всех погибших при крушении вертолета на Камчатке найдены

Владивосток, 2 сентября /Синьхуа/ -- Тела всех погибших в авиакатастрофе с Ми-8 на Камчатке найдены. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев в понедельник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".