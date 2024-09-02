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Китай

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Тела всех погибших при крушении вертолета на Камчатке найдены

Владивосток, 2 сентября /Синьхуа/ -- Тела всех погибших в авиакатастрофе с Ми-8 на Камчатке найдены. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев в понедельник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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