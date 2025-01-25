Георгий Гонца колеблется между политикой и журналистикой

Георгий Гонца завершит свою журналистскую деятельность, если решит заняться политикой. Выступая гостем на подкасте Bandstage, журналист Георгий Гонца сообщил, что рассматривает возможность баллотироваться на парламентских выборах 2025 года от одной из политических партий.
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