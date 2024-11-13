CAR-T-клеточная терапия способствует укреплению защиты мозга от глиобластомы

Инновационная CAR Т-клеточная терапия для борьбы с глиобластомой Исследователи разработали новую CAR Т-клеточную терапию для лечения глиобластомы, наиболее распространенной злокачественной опухоли головного мозга у взрослых.
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