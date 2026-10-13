Мечтал стать ковбоем, а стал экспонатом: 86 лет скитаний канадского великана

Мир, в котором мы живём, создан для людей обычного роста. Тем, кто выбивается из нормы, будь то карлики или великаны, приходится непросто.
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