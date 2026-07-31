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Toyota Fortuner снова в России: сколько стоит рамный внедорожник, ввозимый из ОАЭ

Toyota Fortuner снова в России: сколько стоит рамный внедорожник, ввозимый из ОАЭ

Рамный внедорожник Toyota Fortuner вновь доступен для приобретения на российском рынке. По информации издания «За рулем», автомобили поставляются частным порядком напрямую из Объединенных Арабских Эмиратов.

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