Легендарный командир разведгруппы спецназа «Ахмат» Аид тяжело ранен в Курской области, что известно о его состоянии Юлия СоколоваФронт облетела тревожная новость о ранении человека, который давно стал легендой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии