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Аргументы недели

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«Мы видим одни и те же картинки»: почему границы между стилями провинции и столицы стираются

«Мы видим одни и те же картинки»: почему границы между стилями провинции и столицы стираются

Жители провинции и столицы, люди из разных стран и континентов всё чаще носят одинаковые вещи. Причина не в сговоре, а в едином визуальном потоке: мы ежедневно смотрим на одни и те же изображения, из-за чего границы между повседневными стилями стираются с невиданной скоростью.

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