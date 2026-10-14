«Мы видим одни и те же картинки»: почему границы между стилями провинции и столицы стираются

Жители провинции и столицы, люди из разных стран и континентов всё чаще носят одинаковые вещи. Причина не в сговоре, а в едином визуальном потоке: мы ежедневно смотрим на одни и те же изображения, из-за чего границы между повседневными стилями стираются с невиданной скоростью.