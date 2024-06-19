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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ральф Шумахер: «У «Ред Булл» в Барселоне не возникает проблем. У «Феррари» же могут быть трудности с износом шин»

Ральф Шумахер оценил перспективы команд на Гран-при Испании. Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Макс Ферстаппен и «Ред Булл» будут главными фаворитами гонки в Барселоне.

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