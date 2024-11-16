Культовая российская криминальная драма «Брат» режиссера Алексея Балабанова вышла на Netflix в 2021 году.
Американцам показали фильм "Брат": их реакция удивила
Комментарии
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Alexander
А еще им надо посмотреть Или и смотри, вот тогда они к Украине и фашизму поменяют свое мышление !
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2 час.
ВераВерная
Речь о первом " Брате".
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2 час.
Надежда
Было бы интересно узнать, что они думают о словах Сухорукова в аэропорту и когда он забрал пистолет у копа и пристрелил его из второй части...
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1 час.
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