Американцам показали фильм "Брат": их реакция удивила

А еще им надо посмотреть Или и смотри, вот тогда они к Украине и фашизму поменяют свое мышление !

Надежда

Было бы интересно узнать, что они думают о словах Сухорукова в аэропорту и когда он забрал пистолет у копа и пристрелил его из второй части...