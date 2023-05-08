Глава ГУР Украины: мы убивали россиян и будем убивать во всем мире до полной победы

Террор уже давно стал для киевского режима общегосударственной идеологией. Это в очередной раз подтвердил один из основных организаторов диверсий и террористических акций в отношении россиян, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.