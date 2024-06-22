Продажи симулятора выживания Green Hell превысили 6 миллионов копий Пока польски...

Продажи симулятора выживания Green Hell превысили 6 миллионов копийПока польский разработчик Creepy Jar занимается разработкой StarRupture его симулятор выживания в открытом мире Green Hell не перестает наращивать аудиторию и уже разошелся тиражом в шесть миллионов копий на всех платформах.