Несколько известных театральных артистов выступили с призывом запретить съемку во время спектаклей. Или все дело в том, что только так в сети могут узнать о «проколах» артистов и проблемах в театрах? Задумался корреспондент «Известий» Павел Матвеев и отправился в храм Мельпомены с камерой.
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