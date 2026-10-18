Несколько известных театральных артистов выступили с призывом запретить съемку во время спектаклей. Или все дело в том, что только так в сети могут узнать о «проколах» артистов и проблемах в театрах? Задумался корреспондент «Известий» Павел Матвеев и отправился в храм Мельпомены с камерой.