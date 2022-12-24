Чаще всего икают младенцы, они могут впервые начать икать еще в утробе матери. Ученые подозревают, что таким образом они тренируются в дальнейшем делать свой первый вдох, у них созревает нервная система и налаживается регуляция дыхательных центров.
Чаще всего икают младенцы, они могут впервые начать икать еще в утробе матери. Ученые подозревают, что таким образом они тренируются в дальнейшем делать свой первый вдох, у них созревает нервная система и налаживается регуляция дыхательных центров.
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