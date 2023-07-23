Последний парад майора Исинбаевой

вл валерий лисицын Нечего раздавать госнаграды и звания всем подряд. Пусть заслужит многолетней и преданной службой своей стране. Подумаешь, сиганула девка выше всех, тут ей все почести . И что получили в ответ!?

ВК Валерий Костеев Браво! Именно это и я хотел сказать. А вообще может хватит изливать на всю эту отрыжку? Попутного ветра в горбатую спину! И мундир содрать....до трусов.