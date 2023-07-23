Ох, как загорелось-то у некоторых… Любо-дорого смотреть и читать. Буря в стакане с «Балтикой» и все такое.
Последний парад майора Исинбаевой
Комментарии
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вл
валерий лисицын
Нечего раздавать госнаграды и звания всем подряд. Пусть заслужит многолетней и преданной службой своей стране. Подумаешь, сиганула девка выше всех, тут ей все почести . И что получили в ответ!?
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9 час.
ВК
Валерий Костеев
Браво! Именно это и я хотел сказать. А вообще может хватит изливать на всю эту отрыжку? Попутного ветра в горбатую спину! И мундир содрать....до трусов.
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8 час.
Валентин Воробьев
Вот это верно. За один единственный успех в спорте сразу деньги, квартира, машина, - и спорт она же сразу бросила, - это ладно, а вот государственные награды... Они у них не заслуженные. Нельзя так обесценивать награды.
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1 час.
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