Экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, что до сих пор следит за матчами красно-белых. «Я знаю, что «Спартак» будет сражаться с ЦСКА в эти выходные – более того, «Спартак» победит! Ведь «Спартак» – это великий клуб с потрясающими болельщиками и великолепным стадионом.
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