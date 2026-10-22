Экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, что до сих пор следит за матчами красно-белых. «Я знаю, что «Спартак» будет сражаться с ЦСКА в эти выходные – более того, «Спартак» победит! Ведь «Спартак» – это великий клуб с потрясающими болельщиками и великолепным стадионом.