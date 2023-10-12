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ЦБ объяснил указ об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами

ЦБ объяснил указ об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами

Банк России поддержал указ президента.фото: wikipedia.org/Ludvig14--> Указ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки частью экспортёров может снизить краткосрочную волатильность на валютном рынке, говорится в заявлении Банка России.

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