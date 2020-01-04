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Евро-2020. 1/4 финала. Чехия сыграет с Данией, Англия против Украины

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Чехии встречается с Данией, Англии будет противостоять Украина. Евро-2020 1/4 финала Чехия – Дания Дата проведения 3 июля, 19.

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