Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 087 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aleksandr Sobolev
    Лишь ФАКТЫ! При Медведеве - не было никаких санкций! Российские спортсмены выступали под Флагом России! У России были..."Работал дворнико...
  • Natalija Osminina
    Естественно, США уйдут с Европы, передоверив важную Миссию европейцам. И в первую очередь Лондону.  И не впишутся 5-о...Гегемон против вс...
  • Aleksandr Sobolev
    Какую ты точку зрения высказал? Я попросил КОНКРЕТИКУ - в чем плохо было президенство Медведева! Ответа так и не полу..."Работал дворнико...

Почему либерасты и неокоммунисты ненавидят Путина

Почему либерасты и неокоммунисты ненавидят Путина

Виктор Анисимов  Ну если с либерастической плесенью всё более - менее понятно, они желают в России завести западные порядки, западные "общечеловеческие ценности", под которыми они понимают насаждение у нас гомофилии - педерастии и лесбиянства с целью свободно предаваться своим извращённым сексуальным порокам, желают легализовать в России однополые браки, объявить всё это "гендерной нормой".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Misha Glusch
пора 4-й Интернационал организовывать, для развала этого порочного окружения, токо вот идеологии нету...
Ответить
1 час.
Бендер Задунайский
Ответить
58 мин.

Картина дня

наверх