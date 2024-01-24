Почему либерасты и неокоммунисты ненавидят Путина

Виктор Анисимов Ну если с либерастической плесенью всё более - менее понятно, они желают в России завести западные порядки, западные "общечеловеческие ценности", под которыми они понимают насаждение у нас гомофилии - педерастии и лесбиянства с целью свободно предаваться своим извращённым сексуальным порокам, желают легализовать в России однополые браки, объявить всё это "гендерной нормой".