Владимир Путин объяснил, почему в России растут продажи китайских авто

Фото globallookpress.com «Автомобильные» откровения ВВП «поднебесным» журналистам, выданные им во время недавнего визита к новому другу Си Цзиньпиню, были адресованы, как кажется экспертам портала «АвтоВзгляд», не жителям КНР, а нашим высокопоставленным согражданам.