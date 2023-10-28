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Владимир Путин объяснил, почему в России растут продажи китайских авто

Владимир Путин объяснил, почему в России растут продажи китайских авто

Фото globallookpress.com «Автомобильные» откровения ВВП «поднебесным» журналистам, выданные им во время недавнего визита к новому другу Си Цзиньпиню, были адресованы, как кажется экспертам портала «АвтоВзгляд», не жителям КНР, а нашим высокопоставленным согражданам.

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