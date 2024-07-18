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Адиев о «Краснодаре»: «Галицкий вложил в клуб средства и душу, очень многое сделал. По-человечески хотелось, чтобы он наконец-то взял титул» 

— После сезона поняли, что, победив «Краснодар», возможно, лишили «быков» золотых очков? — Да, к сожалению, такие мысли меня тоже посещали.

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