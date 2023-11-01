Дейзи Ридли и Лиам Нисон. Какие фильмы смотреть в российских кинотеатрах в ноябре

В ноябре в российских кинотеатрах выйдут фильмы с Дейзи Ридли, Лиамом Нисоном и Юэлем Киннаманом, картина-мем "Брат 3" и новая лента Романа Полански Остался последний месяц осени, на улице сильно похолодало и скоро выпадет снег.