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В Госдуме рассказали про изменение детских пособий и маткапитала в 2025 году: что ждет российские семьи

В Госдуме рассказали про изменение детских пособий и маткапитала в 2025 году: что ждет российские семьи

В ближайшем будущем российские семьи ожидают значительные изменения в системе детских пособий. Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что в 2025 году почти все пособия для детей будут индексированы, а это важная финансовая поддержка семьям с детьми.

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