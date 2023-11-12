Ростовские власти не знают, когда на дорогах появятся автобусы-гармошки

О планах выпустить четыре машины на два маршрута заявляли ещё в конце сентября.В администрации Ростова-на-Дону пока не знают, когда на дорогах донской столицы появятся автобусы особо большого класса (называемые в народе "гармошки").
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