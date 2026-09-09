В Севастополе стартовал форум "Истоки"

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия первого заезда "Осмысление" молодежного историко-культурного форума "Истоки" состоялась на территории севастопольского музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", передает корреспондент ТАСС.
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