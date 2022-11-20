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Умтити не хочет возвращаться в «Барселону» после аренды в «Лечче» и перешел бы в Лигу 1 в идеале

Защитник Самюэль Умтити, арендованный «Лечче», не хочет возвращаться в «Барселону». По данным Diario Sport, француз хорошо себя чувствует и постепенно обретает уверенность в итальянской команде.

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