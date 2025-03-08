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Осужденного на смерть в США расстреляли впервые за 15 лет

Осужденного на смерть в США расстреляли впервые за 15 лет

В американском штате Южная Каролина был посредством расстрела приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный в отношении мужчины, который убил бейсбольной битой родителей своей бывшей девушки, Associated Press.

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