Игорь Краснов: служитель Закона и человек Системы

Сегодня свой 49-й День Рождения празднует Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов. УтроNews поздравляет Игоря Викторовича и хочет напомнить читателям о его заслугах на ниве служения Закону и всему российскому обществу.
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