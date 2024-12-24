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Игорь Краснов: служитель Закона и человек Системы

Игорь Краснов: служитель Закона и человек Системы

Сегодня свой 49-й День Рождения празднует Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов. УтроNews поздравляет Игоря Викторовича и хочет напомнить читателям о его заслугах на ниве служения Закону и всему российскому обществу.

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