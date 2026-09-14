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Царьград

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МЧС спас 10-летнего мальчика из горящего дома в Иванове

МЧС спас 10-летнего мальчика из горящего дома в Иванове

В Иванове на улице 1-й Полевой загорелась квартира в многоэтажке. Спасатели эвакуировали 10-летнего мальчика, отравившегося продуктами горения, и двух взрослых.

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