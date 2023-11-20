Победа на грани на выборах в одной из коммун Каларашского района

Один голос изменил ситуацию в коммуне Цибирика Каларашского района. По предварительным результатам, представленным Центральной избирательной комиссией (ЦИК), на выборах на должность примара победил Якоб Проскуров от CUB.
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