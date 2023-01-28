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Кайл Андерсон: «В последних матчах Эдвардс играет на уровне Топ-10 лучших игроков НБА»

Форвард «Миннесоты» Кайл Андерсон после победы над «Мемфисом» (111:100) отдал должное защитнику команды Энтони Эдвардсу.

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