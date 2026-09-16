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Журнал «Профиль»

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Рютте анонсировал "самую масштабную трансформацию" НАТО за последнее поколение

Рютте анонсировал "самую масштабную трансформацию" НАТО за последнее поколение

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду, 16 сентября 2026 года, призвал к увеличению инвестиций стран альянса в дальнобойные высокоточные вооружения и системы противовоздушной обороны.

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