Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Сушинский о санкциях ИИХФ: «Где они нам запретят играть, в КХЛ? Поставят полицейского? За что я переживаю, чтобы у нас с НХЛ не разорвались отношения»

«Ак Барс» одержал победу над ЦСКА (5:2) в первом матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь армейцев Иван Федотов вышел на лед, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх