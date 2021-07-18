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Кейн согласовал контракт с «Ман Сити». «Тоттенхэм» хочет 160-170 млн евро за него (Николо Скира)

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн настроен уйти из клуба летом. 27-летний англичанин согласовал контракт с «Манчестер Сити» до 2026 года, сообщает инсайдер Николо Скира.

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