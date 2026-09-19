Согуд Гарәбстаны башкаласында көчле шартлаулар булды

Согуд Гарәбстаны башкаласы Эр-Риядта берничә шартлау булды. Моңа кадәр шәһәрдә һава һөҗүме куркынычы турында кисәтү игълан ителгән иде, дип хәбәр итә Al Araby.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым