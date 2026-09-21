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Лето 2026 года стало самым теплым в истории наблюдений в России

Лето 2026 года стало самым теплым в истории наблюдений в России

Экстремально высокие температуры фиксировались на Урале и в Сибири, тогда как на европейской территории России и Дальнем Востоке условия остались близкими к норме.

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