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Мэттью Макконахи о вылете США с ЧМ-2026: «На фоне разговоров о том, кто виноват, пора уже признать: виновата Бельгия»

Актер Мэттью Макконахи поделился мнением о вылете сборной США с чемпионата мира.  Американская сборная потерпела поражение от Бельгии (1:4) в матче 1/8 финала на домашнем турнире.

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