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  • svetlana
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Что нельзя делать верующим 8 сентября, в день Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, молитвы

Что нельзя делать верующим 8 сентября, в день Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, молитвы

Что нельзя делать верующим 8 сентября, в день Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, молитвы Алёна Юрьева8 сентября – это особенный для православных христиан день, когда празднуется Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

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