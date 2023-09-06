Что нельзя делать верующим 8 сентября, в день Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, молитвы Алёна Юрьева8 сентября – это особенный для православных христиан день, когда празднуется Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.