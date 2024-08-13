Операция "Вавилон" страшнее войны: Договор, который сделал Россию заложником Сороса

Юлия Банишевская Оказывается, наша страна распахнула двери для орды инородцев на законных основаниях, официально поддержав глобальный договор ООН, который не прошёл в США, а также в ряде европейских стран.
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