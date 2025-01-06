Трамп и Китай: Грядет кризис в отношениях США и Пекина к 2025 году?

Экономическое давление США на Китай может достичь предела к 2025 году. В случае неэффективности таких мер, Дональд Трамп может обострить кризис, подняв тайваньский вопрос, что создаст угрозу военного конфликта и дестабилизирует обстановку в Азии.
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