В ГАИ раскрыли, надо ли пропускать пешехода, если знака нет, а разметка перехода есть

Автомобилисты нередко сталкиваются с ситуациями, когда дорожные условия ставят их в тупик. Несовпадение знаков, двусмысленные формулировки в ПДД, противоречивые требования — всё это превращает поездку в настоящий интеллектуальный квест.
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