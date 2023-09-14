Царьград

5 873 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • J2 YFull 13073
    Главное в этом деле засечь противника.Беспилотник ВСУ п...
  • Карина Дарцева
    Например? В чём схожесть?ЕС грубо раскрити...
  • Елена Коваль
    Здоровье пусть вернётся к этому замечательному актёру и человекуСтанислава Любшин...

В США спрогнозировали, когда ВСУ завершат свой распиаренный "контрнаступ"

В США спрогнозировали, когда ВСУ завершат свой распиаренный "контрнаступ"

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон считает, что украинские боевики прекратят наступать на русские позиции уже в октябре этого годаБывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что с начала лета потери украинской армии составляют около 77 000 боевиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх