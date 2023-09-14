В США спрогнозировали, когда ВСУ завершат свой распиаренный "контрнаступ"

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон считает, что украинские боевики прекратят наступать на русские позиции уже в октябре этого годаБывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что с начала лета потери украинской армии составляют около 77 000 боевиков.