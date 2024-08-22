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Западные «фюреры» дали ВСУ команду бомбить курскую землю!

Западные «фюреры» дали ВСУ команду бомбить курскую землю!

В ООН выразили лишь беспокойство сообщениями о жертвах среди мирных жителей в Курской области, а в Госдепе и Пентагоне заявили, что боевые действия на старых территориях России не противоречат запретам США на использование поставляемого Штатами оружия и не нарушают политику Белого дома.

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