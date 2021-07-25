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Гений-затворник. Почему судьба Григория Перельмана сложилась так печально?

Гений-затворник. Почему судьба Григория Перельмана сложилась так печально?

Григорий Перельман — гениальный человек, который благодаря своему математическому таланту мог бы в жизни иметь все.

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